Dick Van Dyke, incidente d'auto per l'attore 97enne

Incidente stradale per una leggenda di Hollywood: Dick Van Dyke, 97 anni, ha perso il controllo del volante della sua auto Lexus sulle strade bagnate di Malibù, in California, recentemente inondate dalla pioggia, e si è schiantato contro un cancello. La notizia è riportata dal sito "Tmz".

Contuso e insanguinato, l'attore statunitense - famoso per aver recitato nel film Disney "Mary Poppins" (1964) nei panni di Bert, l'allegro spazzacamino canterino - avrebbe riportato solo "ferite minori", ha dichiarato la polizia. È stato curato sul posto dai medici dell'emergenza sanitaria e poi è stato riportato a casa da un amico. E' stato riferito che la polizia ha presentato i documenti al Dipartimento della Motorizzazione per fargli ripetere l'esame di guida, a causa del suo status di quasi centenario.

La carriera hollywoodiana di Van Dyke si estende per oltre sette decenni tra cinema, televisione e teatro. Tra i suoi riconoscimenti figurano Golden Globe, Tony e Grammy. Sebbene l'apice della sua carriera sia stato raggiunto negli anni Sessanta, quando ha recitato in film come "L'arte di amare" di Norman Jewison, "Il comandante Robin Crusoe" di Byron Paul e "Citty Citty Bang Bang" di Ken Hughes ed è stato protagonista della serie tv di grande successo "The Dick Van Dyke Show", il mese scorso Van Dyke è apparso ancora una volta sugli schermi televisivi come il concorrente più anziano che si sia mai esibito nel concorso canoro della Fox "The Masked Singer" (Il cantante mascherato).

Non è la prima volta che l'attore si trova in pericolo. Nel 2013 è stato salvato da un'auto in fiamme sull'autostrada della California: anche in quell'occasione non ha riportato ferite gravi. In seguito aveva twittato con umorismo una foto dell'auto bruciata con la didascalia: "Jaguar usata in vendita a prezzi davvero stracciati!".

Nel 2010 in un'intervista con Craig Ferguson, l'allora 84enne attore aveva ricordato un incidente in cui era andato alla deriva dopo essersi addormentato sulla sua tavola da surf. In un incidente che avrebbe potuto essere una scena tratta da "Mary Poppins": raccontò che un gruppo di simpatici delfini lo avevano aiutato a spingere la sua tavola verso la riva.