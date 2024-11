Dl Ambiente al Senato: oltre 500 emendamenti depositati

Prosegue al Senato l’iter di conversione in legge del Decreto-legge Ambiente del 17 ottobre 2024 n.153. Nella seduta di lunedì 11 novembre, la Commissione Bilancio ha proseguito l’esame in sede consultiva, nel corso del quale è intervenuto il Sottosegretario all’Economia Freni che ha depositato una nota di chiarimenti. Al termine dell’esame, il Presidente ha espresso un parere non ostativo che risulta approvato a seguito di votazione in Commissione. Nella seduta successiva del 12 novembre, in Commissione Ambiente sono stati depositati 538 emendamenti e 6 ordini del giorno, oltre a una proposta di coordinamento dei relatori, che saranno valutati dalla Commissione nei prossimi giorni. Per martedì 19 novembre è prevista la discussione generale in Aula, mentre il termine di conversione è fissato per il 16 dicembre. Ricordiamo che il Dl Ambiente, in sintesi, contiene norme relative all’abolizione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (Pitesai), il divieto di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazioni di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e in mare pur individuando alcune concessioni e proroghe su tale tema. Il provvedimento, inoltre, interviene riducendo da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno delle aree marine e costiere protette entro le quali sono vietate le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Infine, il Dl interviene sulla normativa per accelerare lo stoccaggio del gas, assegnando al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita il cosiddetto “Gas release”.

In relazione agli emendamenti presentati, con particolare riferimento a quelli riguardanti l’articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali), si evidenzia l’auspicio che la Commissione durante l’esame possa modificare l’articolo in questione eliminando il comma 2, riguardante il tema dell’esproprio in relazione ai progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Short link agli emendamenti: https://t.ly/ItE9X