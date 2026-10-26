Doppio appuntamento con il Consiglio dei ministri, decreto sicurezza e caro carburanti

Pene più severe per violenze causate nel corso di manifestazioni di strada, nuove misure contro la criminalità minorile e risarcimenti più rapidi per chi subisce i danni: il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto sulla sicurezza pubblica. Tra le principali novità, l’introduzione del reato di violenza organizzata nelle manifestazioni, con pene più severe per organizzatori e promotori, oltre al rafforzamento delle sanzioni per danneggiamento, devastazione e saccheggio. Inoltre, viene previsto l’arresto in flagranza differita per specifici reati commessi durante le manifestazioni. In ambito di criminalità minorile, viene prevista per i minorenni che hanno compiuto 14 anni la capacità di intendere e di volere fino a prova contraria. Parallelamente, vengono introdotte sanzioni amministrative per i genitori di minorenni che abbiano causato danni o violenze, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.Nella seconda riunione del Consiglio dei ministri della settimana, il Governo ha approvato un decreto-legge per contrastare il caro carburanti, al fine di sostenere le imprese dell’autotrasporto, agricole e ittiche. In merito al credito d’imposta riconosciuto alle imprese dell’autotrasporto per l’acquisto di gasolio vengono stanziati 45,2 milioni di euro per il periodo marzo-agosto 2026 e ulteriori 60 milioni per il periodo 1° settembre – 5 ottobre, per complessivi 105,2 milioni. Slitta al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore del contributo doganale sulle spedizioni di modico valore. Viene inoltre prevista la possibilità di sospendere fino al 31 marzo 2027 il pagamento dei canoni leasing per i veicoli commerciali impiegati nell’attività aziendale. Per il settore agricolo, sono previsti fino a 60 milioni di euro, con contributi fino a 45 centesimi al litro per far fronte ai maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026.Con 125 voti a favore, 43 contrari e 52 astensioni, l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Impianti strategici (Dl 154/2026), provvedimento che interviene principalmente sulla gestione della crisi dell’ex Ilva e sulle condizioni necessarie a garantire la prosecuzione delle attività negli stabilimenti interessati. Il decreto introduce, in particolare, misure volte ad alleggerire gli oneri finanziari a carico delle imprese insolventi sottoposte ad amministrazione straordinaria, consentendo loro di rinnovare su base annuale, anziché attraverso garanzie riferite a periodi più lunghi, le garanzie finanziarie richieste per la gestione dei rifiuti e delle discariche.Ridurre il costo dell’elettricità e rendere le bollette meno esposte alle oscillazioni dei prezzi del mercato dell’energia, con interventi mirati sulle tariffe di rete e sulla fiscalità. In sintesi, sono questi gli obiettivi della proposta di regolamento europeo COM (2026) 600, il cui esame è stato avviato in settimana dalla Commissione Politiche UE del Senato. Il provvedimento punta a rendere più efficienti le reti, accelerare la diffusione dei contatori intelligenti e favorire un trattamento fiscale dell’elettricità più vantaggioso rispetto al gas, con interventi su misura anche per le imprese ad alto consumo energetico.