Forum risorse umane, Antonini (Awair): “Lavoriamo per aiutare hr ad adottare processi e strumenti nuovi ed oggettivi”

“Awair è una società di consulenza hr specializzata in talent management e valutazione e sviluppo della leadership, individuale e collettiva. Il nostro contributo all’evoluzione del talent management si misura in quanto siamo capaci di aiutare le organizzazioni ad adottare nuovi strumenti e nuovi processi, che possono avere obiettivi diversi a seconda dell’organizzazione. I processi di talent management sono ‘politici’, perché dipendono da persone, noi cerchiamo di lavorare con questi attori facendo leva sugli elementi politici ed introducendo processi e strumenti che siano più oggettivi e offrano fatti e dati utili a prendere decisioni migliori". Così Francesca Antonini, Managing Partner di Awair, intervistata dall’Adnkronos a Milano in occasione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana. Anche per il 2024 il forum ha riunito le figure del settore risorse umane in un incontro dedicato ai temi della gestione del talento, della formazione, del benessere organizzativo e delle nuove frontiere offerte dall’innovazione tecnologica e strategica. Tema della XVI edizione ‘Integrability’.