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A Bex San Marino firma gli Artemis Accords

Si consolida hub d'eccellenza investimenti new space economy

Artemis accords - (Foto ufficio stampa)
Artemis accords - (Foto ufficio stampa)
25 settembre 2026 | 17.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Con la sigla formale degli Artemis accords da parte del Segretario di Stato per l'Industria Rossano Fabbri, sottoscritta alla presenza del Console Generale degli Stati Uniti d'America Joe Tordella e del responsabile Nasa per l'Europa Gregory Mann, la Repubblica di San Marino chiude la sua partecipazione al Beyond exploration expo di Rimini e diventa ufficialmente il settantaquattresimo paese firmatario delle intese internazionali.

L'appuntamento fieristico traccia un bilancio che supera la cronaca espositiva per definire l'architettura industriale e legislativa con cui il Titano intende ritagliarsi una posizione solida nella New Space Economy. L'ambizione poggia sulla combinazione tra sovranità statale snella e un impianto normativo di nuova concezione, ideato per offrire tempi certi e risposte immediate agli operatori privati.

L'indirizzo istituzionale promosso dal Congresso di Stato in attuazione delle direttive del Forum 'Next Economy' ha trovato nella tre giorni una convergenza rigorosa tra istituzioni, atenei e finanza d'impresa. Se la sessione inaugurale aveva puntato i riflettori sulla presentazione del disegno di legge quadro, i lavori successivi hanno calato la visione sul terreno operativo del mercato. I contatti sono avviati. L'obiettivo della Repubblica non si esaurisce in una semplice ricerca di visibilità internazionale. "Siamo qui per strutturare un ecosistema reattivo e competitivo", spiega Rossano Fabbri nel tracciare il valore strategico dell'intesa. "Non cerchiamo una presenza di facciata. Vogliamo mettere a disposizione degli investitori esteri un quadro normativo e operativo unico, capace di integrare le nostre imprese all'interno delle catene di valore aerospaziali internazionali. Dialogare alla pari con le principali agenzie mondiali e siglare accordi di rilevanza globale dimostra che la Repubblica possiede gli strumenti logici e la determinazione per agire da catalizzatore d'innovazione", Fabbri. A confermare l'interesse per il percorso intrapreso dal Titano è stato il colloquio, presso lo stand della Repubblica, tra il Segretario di Stato Fabbri e il colonnello Walter Villadei. L'astronauta dell’Aeronautica militare - già pilota della missione Axiom3 sulla ISS e insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell'Ordine di Sant'Agata durante San Marino Aerospace - si è intrattenuto con la delegazione sammarinese per un confronto sulle prospettive del settore.

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Artemis Accords New Space Economy Beyond Exploration Expo San Marino Aerospace
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