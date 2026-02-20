Torna a Roma la terza edizione dell’Italian Investment Council 2026 by Remind, in programma il 26 e 27 febbraio 2026 presso la Sala Europa - Europa Experience “David Sassoli”, a Palazzo delle Generali. L’iniziativa, organizzata da Remind Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione, si configura come un momento di dialogo e collaborazione durante il quale istituzioni nazionali, internazionali e territoriali si incontrano con imprenditori, manager, esperti e professionisti per esaminare le principali sfide attuali e le opportunità emergenti.

“L’Italian Investment Council è uno spazio in cui pubblico e privato possono costruire insieme prospettive concrete per la crescita dell’Italia, mettendo al centro investimenti strategici, cultura della sicurezza e sviluppo condiviso in un’unica visione di sistema. In una fase in cui l’Italia sta rafforzando la propria credibilità e il proprio ruolo nel contesto europeo e internazionale, diventa fondamentale continuare a promuovere un dialogo stabile tra istituzioni e le buone pratiche dei settori produttivi della Nazione. Un confronto capace di trasformare le sfide globali in opportunità di miglioramento strutturale, generando al tempo stesso impatto sociale, coesione e valore duraturo per cittadini e imprese”, ha dichiarato Paolo Crisafi, Cavaliere di Gran Croce Presidente di Remind.