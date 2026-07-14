Le parole di Patuelli, Panetta e Giorgetti saranno commentate dal Palazzo dell'Informazione e in collegamento con l'Auditorium della Tecnica

Credito e risparmio in primo piano, con il risiko bancario a fare da sfondo. L'assemblea dell'Abi, che si tiene in una fase particolarmente calda per il settore, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito Adnkronos e sul canale youtube dell'agenzia il 15 luglio, a partire dalle 9,45. Le parole del presidente Antonio Patuelli, quelle del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, saranno poi commentate dallo studio del Palazzo dell'Informazione, con i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, e in collegamento con l'Auditorium della Tecnica, con la vicedirettrice Jole Saggese e gli ospiti che interverranno ai microfoni dell'agenzia.