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Agricoltura, Gentile (Areté): "Input in calo, ma servono macchine più efficienti per non penalizzare le rese"

L'ad di Areté: "I prodotti di origine biologica crescono del 130% in dieci anni. Italia ancora indietro sulle tecnologie connesse e sull'agricoltura di precisione"

Enrica Gentile, Ceo & Founder di Areté - (Adnkronos)
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11 novembre 2026 | 15.08
Giselda Curzi
LETTURA: 2 minuti

"Cala l'utilizzo degli agrofarmaci praticamente per tutte le categorie. La categoria che in realtà tiene e che anzi segna un più 130% negli ultimi dieci anni è quella dei prodotti che contengono i prodotti di origine biologica". È la fotografia tracciata da Enrica Gentile, Ceo & Founder di Areté, a partire dai dati dell'Osservatorio Agrofarma, presentato a Bologna nel corso di Eima, Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio. L'analisi conferma una tendenza già emersa nelle precedenti edizioni dell'Osservatorio: l'impiego degli agrofarmaci è in diminuzione, con riduzioni che, per le altre categorie di prodotti, si collocano tra il 20 e il 30% circa nell'arco di dieci anni, in termini di quantità utilizzate. A crescere sono invece le soluzioni di origine biologica, che registrano un incremento del 130%.

Un'evoluzione che, secondo Gentile, rende ancora più importante investire nell'efficienza delle tecniche di distribuzione e nella modernizzazione dei macchinari. "L'utilizzo di macchinari che abbiano un livello di efficienza maggiore rispetto a quelli che sono magari macchinari un po' datati consente effettivamente di agire in maniera molto più efficace, molto più puntuale sulle colture e quindi di fatto di razionalizzare l'utilizzo degli input senza però un impatto negativo sulle rese", spiega.

L'obiettivo è distribuire la quantità di prodotto realmente necessaria a garantire la salute delle colture, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza degli interventi. Un percorso nel quale l'Italia, però, deve ancora recuperare terreno rispetto agli altri Paesi europei, soprattutto per quanto riguarda la superficie agricola gestita con macchinari connessi e tecniche di agricoltura di precisione 4.0. "È sicuramente un'area che merita grande attenzione perché è quella che appunto può consentire in questo momento all'agricoltura di recuperare un po' di marginalità e di fare efficienza", conclude Gentile.

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