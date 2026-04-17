Agricoltura: presentato a Roma il Manifesto per il Biocontrollo, l'alleanza per il futuro delle campagne italiane

Il biocontrollo come leva fondamentale per le nostre campagne. L'utilizzo di sostanze di origine naturali, più facilmente reperibili e resilienti diventa una leva fondamentale non solo per il settore biologico, ma per l'intera filiera agroalimentare capace di coniugare produttività e rispetto per l'ambiente e di ridurre la dipendenza dalla chimica tradizionale. Su queste basi si fonda il Manifesto per il Biocontrollo siglato da Agrofarma-Federchimica e FederBio, un'alleanza strategica per il futuro delle nostre campagne che punta a trasformare l'agricoltura italiana attraverso l'innovazione e la sostenibilità, garantendo agli agricoltori strumenti moderni per difendere le colture.