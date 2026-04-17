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Agricoltura: presentato a Roma il Manifesto per il Biocontrollo, l'alleanza per il futuro delle campagne italiane

17 aprile 2026 | 11.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il biocontrollo come leva fondamentale per le nostre campagne. L'utilizzo di sostanze di origine naturali, più facilmente reperibili e resilienti diventa una leva fondamentale non solo per il settore biologico, ma per l'intera filiera agroalimentare capace di coniugare produttività e rispetto per l'ambiente e di ridurre la dipendenza dalla chimica tradizionale. Su queste basi si fonda il Manifesto per il Biocontrollo siglato da Agrofarma-Federchimica e FederBio, un'alleanza strategica per il futuro delle nostre campagne che punta a trasformare l'agricoltura italiana attraverso l'innovazione e la sostenibilità, garantendo agli agricoltori strumenti moderni per difendere le colture.

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