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Crisi della Roma, Friedkin pensano a intervento pubblico dopo una lunga settimana di silenzio

La conferenza stampa di Gasperini di oggi, con le lacrime finali a evidenziare tutta la tensione accumulata, non può che essere letta come una rottura totale con Ranieri. La proprietà deve decidere, in un senso o nell'altro

Crisi della Roma, Friedkin pensano a intervento pubblico dopo una lunga settimana di silenzio
17 aprile 2026 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dan e Ryan Friedkin potrebbero decidere di intervenire pubblicamente, dopo l'attacco di Claudio Ranieri a Gian Piero Gasperini e la difficilissima conferenza stampa dell'allenatore della Roma. Il livello della tensione è da tempo salito oltre la soglia di guardia a Trigoria e il lungo silenzio durato una settimana potrebbe essere interrotto da una presa di posizione della proprietà, sempre ostinatamente legata alla volontà di parlare il meno possibile.

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Secondo quanto appreso dall'Adnkronos, da fonti che hanno rapporti quotidiani con gli affari della famiglia Friedkin negli Stati Uniti, le interlocuzioni che ci sono state separatamente con i diretti interessati, Ranieri e Gasperini, non avrebbero portato il risultato asupicato, quello di una ricomposizione della frattura che è emersa in maniera netta tra il senior advisor e la guida tecnica.

In questi casi, si fa notare, le abitudini dei management americani accreditano l'ipotesi che una decisione possa essere presa nelle prossime ore. Il precedente che torna subito in mente è lo scontro tra l'allora Ceo Lina Souloukou e Daniele De Rossi. In quel caso, arrivarono prima l'esonero dell'allenatore e poi le dimissioni 'forzate' della manager. Una decisione che la proprietà americana ha capito successivamente essere sbagliata, nella sostanza e nella forma.

Difficile ipotizzare un epilogo analogo oggi, che priverebbe un'altra volta la Roma sia della guida tecnica sia del principale riferimento della proprietà. Certo, però, la conferenza stampa di Gasperini di oggi, con le lacrime finali a evidenziare tutta la tensione accumulata, non può che essere letta come una rottura, in un senso o nell'altro. Difficile, se non impossibile, che la convivenza tra Ranieri e Gasperini, nei rispettivi ruoli, possa durare ancora a lungo. E sembra anche difficile, se non impossibile, che i Friedkin possano scegliere il silenzio a oltranza. Da non dimenticare che sabato sera c'è Roma-Atalanta, partita chiave per la corsa Champions, e il risultato potrebbe incidere sulla tempistica della resa dei conti. (Di Fabio Insenga)

Riproduzione riservata
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crisi della Roma intervento pubblico conferenza stampa tensione accumulata proprietà americana
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