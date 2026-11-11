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Agricoltura, Scaglia (Agrofarma): "Innovazione disponibile, ma la burocrazia rallenta le autorizzazioni"

Il presidente di Agrofarma: "Per una nuova molecola si possono superare i dieci anni. Le tecnologie di precisione possono ridurre l'impiego di agrofarmaci e i costi per le aziende"

Massimo Scaglia, presidente di Agrofarma-Federchimica - (Adnkronos)
Massimo Scaglia, presidente di Agrofarma-Federchimica - (Adnkronos)
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11 novembre 2026 | 15.11
Giselda Curzi
LETTURA: 2 minuti

"L'innovazione mira proprio a questo. Noi abbiamo ovviamente a cuore l'interesse economico degli agricoltori: per rendere la loro produzione economicamente sostenibile e anche ambientalmente sostenibile è importante che gli strumenti innovativi portino dei vantaggi". Così Massimo Scaglia, presidente di Agrofarma-Federchimica, indica la strada per conciliare sostenibilità ambientale e redditività delle imprese agricole. Il tema è emerso a Bologna, nel corso di Eima, Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio, in occasione della presentazione dell'Osservatorio Agrofarma.

Tra gli strumenti già disponibili ci sono le tecnologie di precisione, che consentono di ridurre l'impiego degli agrofarmaci e, di conseguenza, il costo dei mezzi tecnici. "Esistono tantissimi strumenti che gli agricoltori oggi solo purtroppo in parte adottano, ma questo può senz'altro portare verso un'agricoltura più sostenibile anche dal punto di vista economico, che è quello che sta poi alla base degli investimenti degli agricoltori, anche a tutela dell'ambiente", sottolinea Scaglia. Il problema, secondo il presidente di Agrofarma, non riguarda soltanto la disponibilità delle soluzioni innovative, ma anche la possibilità di renderle accessibili in tempi adeguati. "Come industria noi possiamo affermare che abbiamo lavorato e investito molto sull'innovazione, quindi questa innovazione è disponibile. Il problema è come e in che tempi riusciamo a portarla sul mercato".

A rallentare il processo sono soprattutto le procedure burocratiche e i tempi delle autorizzazioni. "Oggi esistono delle lentezze burocratiche che impediscono di impiegare tempestivamente, o più tempestivamente, delle soluzioni innovative che oggi rappresenterebbero sicuramente un contributo importante per migliorare la redditività degli agricoltori e anche l'impatto ambientale", afferma. Scaglia evidenzia inoltre che i tempi per l'autorizzazione di una nuova molecola possono superare i dieci anni. Una criticità che nasce da una regolamentazione europea complessa e che, in Italia, può essere aggravata dalle carenze strutturali e di personale nelle amministrazioni coinvolte nelle valutazioni, in particolare al ministero della Salute. Un rallentamento che, secondo Agrofarma, rischia di ritardare l'arrivo alle aziende agricole di strumenti utili a migliorare competitività e sostenibilità.

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