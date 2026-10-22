Ai, Bernabè (Techvisory): "Sovranità digitale? Sviluppare competenze per non dipendere da fornitori stranieri" - Video

“In questo momento lo stack dell'intelligenza artificiale che è stato sviluppato dagli Stati Uniti e in parte dalla Cina non è replicabile in Europa né tantomeno in Italia. In termini di sovranità digitale c’è margine per recuperare se riusciremo a sviluppare le competenze critiche" necessarie a non "dipendere da fornitori stranieri”. Lo ha dichiarato Franco Bernabè, presidente di Techvisory, a margine dell’evento ‘Intelligenza artificiale e sovranità: l'alternativa è possibile’, organizzato da Agile Lab presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.