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Ai, Bernabè (Techvisory): "Sovranità digitale? Sviluppare competenze per non dipendere da fornitori stranieri" - Video

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22 ottobre 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
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“In questo momento lo stack dell'intelligenza artificiale che è stato sviluppato dagli Stati Uniti e in parte dalla Cina non è replicabile in Europa né tantomeno in Italia. In termini di sovranità digitale c’è margine per recuperare se riusciremo a sviluppare le competenze critiche" necessarie a non "dipendere da fornitori stranieri”. Lo ha dichiarato Franco Bernabè, presidente di Techvisory, a margine dell’evento ‘Intelligenza artificiale e sovranità: l'alternativa è possibile’, organizzato da Agile Lab presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.

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