"Chi lavora in ambito tecnico deve sperimentare sul campo tutte le nuove tecnologie. Si deve essere aggiornati dal punto di vista teorico ma bisogna anche sperimentare attivamente nel quotidiano, soprattutto per quanto riguarda la cybersecurity, perché processi e capacità decisionali si possono maturare solo dall'esperienza diretta". Sono le parole di Dario Caruso, Deputy Chief Technology Officer Deas Cyber, in occasione della quarta edizione, intitolata 'Digitale, la trasformazione accelera', dell'Adnkronos Q&A dedicato all'intelligenza artificiale, in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma.