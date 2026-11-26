"Pensare di affrontare le sfide che come Aubac ci riguardano senza il digitale significa non risolvere i problemi dei cittadini. Abbiamo digitalizzato il territorio, creando un vero e proprio gemello digitale con il quale riusciamo a individuare i problemi, simulare scenari, fare previsioni e intervenire in tempi rapidi". Lo afferma Marco Casini, Segretario generale Aubac, in occasione della quarta edizione dell'Adnkronos Q&A dedicata all'intelligenza artificiale, intitolata 'Digitale, la trasformazione accelera', in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma.