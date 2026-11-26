"I ragazzi devono potersi muovere, conoscere e utilizzare al meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e anche dall'intelligenza artificiale, ma senza correre rischi. Noi genitori siamo molto preoccupati perché non c'è tutela e non c'è responsabilità da parte di chi gestisce la rete: così i ragazzi cadono in reti gravissime e problematiche che li catturano, rendendoli dipendenti e portandoli su percorsi che possono essere per loro molto pericolosi e dannosi". Lo afferma Elisabetta Scala, Vicepresidente Moige, in occasione della quarta edizione dell'Adnkronos Q&A dedicata all'intelligenza artificiale, intitolata 'Digitale, la trasformazione accelera', che si è svolta a Palazzo dell'Informazione a Roma.