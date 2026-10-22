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Ai, Viola (Scuola Polizia): "Sia strumento al servizio dell'investigatore"

Le parole del direttore della Scuola superiore di Polizia, a margine dell’evento ‘Intelligenza artificiale e sovranità: l'alternativa è possibile’ organizzato da Agile Lab presso la Scuola superiore di Polizia di Roma

Mario Viola - (Adnkronos)
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22 ottobre 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi l'intelligenza artificiale è uno dei temi su cui più la Polizia di Stato e le forze dell'ordine si stanno misurando e stanno elaborando progetti e attività che vedano lo strumento sempre al centro e all'utilizzo delle risorse umane, quindi della persona e dell'investigatore". Lo dice il direttore della Scuola superiore di Polizia, Mario Viola, a margine dell’evento ‘Intelligenza artificiale e sovranità: l'alternativa è possibile’ organizzato da Agile Lab presso la Scuola superiore di Polizia di Roma. "Siamo felicissimi oggi - prosegue Viola - di ospitare l'iniziativa, perché eventi come questi sono fortemente formativi".

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