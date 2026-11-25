La cucina degli italiani è sempre più guidata dalla praticità quotidiana e da un’attenzione alla concretezza, in cui qualità dei materiali e design vengono apprezzati soprattutto quando riescono a semplificare i gesti e a rendere l’esperienza più piacevole, dai fornelli fino al momento del servizio. È quanto emerge dall’indagine 'La cucina pratica', realizzata da Ipsos Doxa per Lagostina, storico brand leader nella produzione di pentole in acciaio, su un campione rappresentativo di 1.000 italiani (18-64 anni) per comprendere come stiano cambiando le esigenze legate agli strumenti di cottura. Oltre un italiano su due (52%) dichiara di portare spesso o molto spesso pentole e padelle direttamente in tavola per servire. Un’abitudine ormai consolidata che unisce convivialità e semplicità, e che mostra un potenziale di crescita ancora più ampio. Tra chi oggi non lo fa abitualmente, infatti, il 58% afferma che servirebbe più spesso direttamente in pentola o padella se potesse contare su prodotti dal design adatto alla tavola.

Il design, dunque, non è più vissuto come un elemento meramente decorativo, ma come una leva funzionale capace di accompagnare l’intero percorso del pasto. Guardando all’esperienza complessiva tra i fornelli, oltre un italiano su tre (35%) indica praticità e funzionalità come l’aspetto prioritario in assoluto, davanti a durata e affidabilità (20%) e facilità di pulizia (18%). E anche al momento dell’acquisto di una pentola o di una padella, al di là del rapporto qualità-prezzo (43%), gli italiani cercano robustezza e durata nel tempo (41%), qualità dei materiali (37%), buone prestazioni di cottura (30%) e facilità di pulizia (27%).

Anche il concetto di sostenibilità passa attraverso la concretezza d’uso, il 46% degli intervistati afferma che concepisce una pentola come una scelta sostenibile prima di tutto perché dura a lungo. Segue infine la versatilità (22%), ovvero la capacità di adattarsi a preparazioni e occasioni diverse, come qualità particolarmente premiata.

"I risultati di questa ricerca confermano che gli italiani vogliono vivere la cucina senza complicazione. Qualità e design non sono valori che si misurano nella resistenza dei materiali, nella facilità d’uso e nella libertà di portare un piatto caldo direttamente in tavola con naturalezza. Con la linea Ingenio possiamo rispondere concretamente a questa richiesta di praticità contemporanea e con l’introduzione di Ingenio Assoluto offriamo anche una nuova tecnologia in grado di garantire la massima sicurezza nella preparazione dei pasti", commenta Francesca Scarano, direttore Marketing di Groupe Seb Italia.

"La linea Ingenio di Lagostina - si legge in una nota dell'azienda - è la perfetta sintesi di funzionalità, affidabilità e cura estetica del cucinare contemporaneo. Oggi, la nuova gamma Ingenio Assoluto, oltre all’iconico manico rimovibile brevettato (garantito 10 anni e testato fino a 10 kg di portata) presenta la nuova tecnologia Fusion Force, vera e propria rivoluzione antigraffio di Lagostina: un rivestimento antiaderente è integrato direttamente nella struttura porosa della padella e resiste in modo eccellente agli utensili di metallo".

"Il fondo assicura una distribuzione rapida e uniforme del calore sulla maggior parte delle fonti di calore (gas, induzione, piastra elettrica, vetroceramica alogena), mentre l’indicatore Thermo-Signal, indica la temperatura ideale per iniziare la cottura, per una rosolatura perfetta", conclude la nota.