Alis, Grimaldi: "In Assemblea generale confronto su futuro logistica e trasporti"

L’Assemblea Generale Alis "rappresenterà un appuntamento di grande rilievo nelle agende politiche ed economiche e vedrà riuniti autorevoli rappresentanti del mondo delle imprese, dell’industria e delle istituzioni per confrontarsi sul futuro della logistica, della mobilità sostenibile e dei trasporti in Italia, con particolare attenzione alla transizione energetica, alla digitalizzazione, alle tematiche occupazionali e alla competitività del sistema produttivo nazionale”. Lo sottolinea il Presidente dell'associazione Guido Grimaldi presentando l'evento in agenda martedì 2 dicembre presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma.

“La nostra Assemblea Generale - continua - si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il dialogo tra istituzioni, imprese e stakeholder, promuovendo un modello integrato, sostenibile e competitivo che valorizzi il Made in Italy, l’innovazione, le infrastrutture e la coesione sociale. Vogliamo dare concretezza alle sfide di oggi e costruire insieme le strategie per il futuro del nostro sistema industriale e logistico. Siamo pertanto molto lieti che l’Assemblea Generale abbiamo ottenuto il patrocinio del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste: un segnale di attenzione nei confronti del lavoro che portiamo avanti e dei temi che poniamo in evidenza”.

“Diamo quindi appuntamento a tutti gli ospiti e stakeholder interessati e alla stampa e siamo certi - conclude il Presidente Grimaldi - che dagli interventi emergeranno idee e proposte concrete per sostenere il tessuto imprenditoriale e l’intera filiera logistica”. Nel programma di interviste, interventi istituzionali e sessioni tematiche, con le moderazioni di Bruno Vespa, Monica Maggioni e Massimo Giletti, oltre all'intervendo dei ministri Antonio Tajani , Matteo Salvini , Francesco Lollobrigida e Giuseppe Valditara.