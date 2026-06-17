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Ambiente, Barometro ecosociale: cresce apatia e torna priorità Welfare

Dall'indagine emerge un forte rifiuto dei cittadini a sacrificare la spesa sociale per finanziare le transizioni

Ambiente, Barometro ecosociale: cresce apatia e torna priorità Welfare
17 giugno 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cresce tra i cittadini europei, e in particolare tra i giovani, una forma di stanchezza psicologica ('war fatigue' e 'climate fatigue') verso le grandi minacce globali. Di conseguenza, si registra un netto calo della preoccupazione per il cambiamento climatico, che in Italia è passata dall'82% del 2022 al 70% del 2025. La quotidianità spinge l'opinione pubblica a rimettere al primo posto i bisogni materiali immediati, come il potere d'acquisto, l'inflazione, la povertà e la tenuta della sanità pubblica. È la fotografia del Terzo Barometro Eco-Sociale, intitolato 'La triplice sfida: sicurezza sociale, ambientale e civile', curato da Maurizio Ferrera dell'Università Statale di Milano per Percorsi di secondo Welfare e promosso da Fondazione Lottomatica su dati comparati dell'istituto di ricerca YouGov.

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Dall'indagine emerge un forte rifiuto dei cittadini a sacrificare la spesa sociale per finanziare le transizioni: il 49,7% degli italiani è contrario a dare priorità all'ambiente se questo comporta tagli alle tutele e ben il 62,8% antepone il welfare aziendale e statale agli investimenti militari.

Per superare l'immobilità, il rapporto propone una strategia basata sul concetto di 'prontezza' (preparedness) evocato dalla Ue, articolata in quattro agende: eco-sociale, clima e sicurezza umana, resilienza civile delle infrastrutture critiche e competitività economica, quest'ultima necessaria a generare le risorse per evitare tagli sociali. Il rapporto lancia infine un monito sulla comunicazione pubblica: "L'approccio istituzionale deve evitare allarmismi che generano rifiuto, come il 'kit di sopravvivenza' della Commissione Ue, giudicato troppo ansiogeno dal 50% degli italiani. Spetta ora alla classe politica guidare il processo con responsabilità, bilanciando sensibilizzazione e rassicurazione".

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barometro Lottomatica welfare ambiente
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