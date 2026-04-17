circle x black
Cerca nel sito
 

Angeloni: "Accordo UE-India offre opportunità di partenariati strategici su settori tech"

17 aprile 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo atteso questo accordo di libero scambio tra Unione Europea e India dal 2008, è stato negoziato a lungo ed è sicuramente un accordo di estrema importanza per l'Europa e per l'Italia. Il vero sviluppo sarà quello di poter avere partenariati sugli investimenti di natura strategica, sui settori tech, che sono quelli di cui oggi l'India ha bisogno. Insieme ad altri paesi europei possiamo essere fornitori, quindi esistono grandissime prospettive, non immediate, ma sicuramente molto importanti per noi". Lo ha dichiarato Lorenzo Angeloni, già ambasciatore d'Italia in India, a margine dell'evento "India potenza emergente: crescita, opportunità e impatti globali" organizzato dal Centro studi americani di Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza