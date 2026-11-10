Animali, da Novamont e Sila additivi sostenibili per la loro nutrizione

In occasione di EuroTier (Hannover, 10–13 novembre 2026), la principale fiera internazionale per la zootecnia professionale, Novamont, società di Versalis (Eni), e Sila, società specializzata in prodotti microincapsulati per la nutrizione animale, presentano Nutrilox, una famiglia di additivi per l'alimentazione animale nata dalla collaborazione tra le due aziende e validata scientificamente dalle università di Milano e Bologna attraverso una serie di prove in vitro e in vivo che ne hanno verificato caratteristiche ed efficacia in relazione agli specifici obiettivi di sviluppo.

Nutrilox è una gamma di soluzioni a base di acidi grassi a corta e media catena e oli essenziali. Gli acidi grassi selezionati per Nutrilox sono prodotti nella bioraffineria Novamont di Porto Torres (Sassari), grazie a una tecnologia proprietaria, prima nel suo genere, sviluppata per valorizzare la complessità molecolare degli oli vegetali. Su questa base agisce la tecnologia di microincapsulazione di Sila, che protegge i principi attivi selezionati attraverso rivestimenti specifici, ne migliora la stabilità e la biodisponibilità e ne garantisce al contempo un rilascio controllato e mirato lungo il tratto digerente.

Questo approccio e i principi attivi appositamente selezionati permettono di ottenere una nutrizione animale più precisa ed efficace, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni produttive e, nel caso dei ruminanti, riducendo l'intensità delle emissioni di metano fino al 33% (come dimostrato dagli studi in vivo condotti dall’Università di Bologna). La linea comprende oggi cinque soluzioni, pensate per rispondere a esigenze specifiche della nutrizione animale: Nutrilox Geolin, nelle due declinazioni EB e PP, dedicate a fasi differenti del ciclo produttivo dei ruminanti, Nutrilox Defence e Nutrilox Performance, sviluppate per l’avicolo e Nutrilox Starter per i vitelli nelle prime fasi dell’allevamento.

“Nutrilox è il risultato dell'incontro tra gli acidi grassi, che insieme ad altri biochemicals vengono prodotti nella nostra bioraffineria integrata grazie ad un uso più efficiente di materie prime di origine vegetale, e la scienza della microincapsulazione di Sila. Abbiamo deciso di essere presenti a EuroTier per mettere questa tecnologia al servizio di una zootecnia sempre più precisa, efficiente e sostenibile”, ha dichiarato Alessandro Del Seppia – Head of Biochemicals di Novamont.

“Nutrilox nasce da una scelta tecnica e di responsabilità a supporto del crescente numero di allevatori che chiede prodotti di qualità con minore impatto ambientale. Con la nostra microincapsulazione portiamo i principi attivi dove serve e, insieme a Novamont, abbiamo dimostrato che efficienza produttiva e sostenibilità possono crescere nella stessa direzione. A EuroTier presentiamo la nostra idea di futuro: precisa nella tecnica, concreta nei risultati”, ha aggiunto Maurizio Lorenzon, ceo di Sila.