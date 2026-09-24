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Annunziata (C3i, Cni): "Dalla Guida pratica all'Ai risposte alle esigenze degli studi professionali degli ingegneri"

Gennaro Annunziata - (Foto Adnkronos)
Gennaro Annunziata - (Foto Adnkronos)
24 settembre 2026 | 16.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per gli ingegneri abbiamo pensato di realizzare una Guida pratica all’Intelligenza Artificiale invece che una circolare perché si tratta di un documento molto più esteso che entra nei dettagli. Ancora prima dei decreti attuativi della legge 132 e degli obblighi per quanto riguarda il sistema ordinistico di fare formazione, abbiamo voluto dare risposta alle esigenze che già esistono nell'utilizzare all'interno degli studi professionali gli strumenti di Intelligenza Artificiale". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia, Gennaro Annunziata, coordinatore del Comitato italiano dell'ingegneria dell'informazione (C3i) del Cni, a margine del Congresso nazionale degli ingegneri in corso a Trieste.

"E' - sottolinea - una Guida di tipo pratico, spieghiamo quali sono le norme di riferimento, qual è il modo corretto di utilizzare i nuovi strumenti e soprattutto come non rischiare, quindi assumere la responsabilità senza avere poi dei rischi derivanti da un utilizzo improprio dell'Intelligenza Artificiale".

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Intelligenza Artificiale Guida pratica Ingengneri
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