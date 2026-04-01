La missione Artemis II è partita dal Kennedy Space Center in Florida. Pochi minuti dopo l'orario previsto, alle 18.35 di Cape Canaveral, le 00.35 in Italia, il lancio della navicella con quattro astronauti: gli americani Reid Wiseman, Victor Glover, il canadese Jeremy Hansen e la prima donna a fare il volo lunare Christina Koch.

La missione Artemis II

Per circa dieci giorni, i quattro astronauti si spingeranno fino al satellite naturale della Terra per orbitargli attorno senza atterrare, come Apollo 8 nel 1968. Se tutto andrà bene, stabiliranno un record allontanandosi dalla Terra più di qualsiasi essere umano prima di loro. Negli anni successivi è previsto anche un progetto di base lunare, tappa intermedia prima dell’esplorazione di Marte.

"Speriamo fortemente che questa missione segni l’inizio di un’era in cui chiunque potrà guardare la Luna e considerarla una vera e propria destinazione", ha insistito Christina Koch. I suoi colleghi Victor Glover e Jeremy Hansen diventeranno rispettivamente il primo uomo nero e il primo non americano a viaggiare fino alla Luna. Chiamata così in onore della dea gemella di Apollo, questa missione si svolge sotto la pressione implicita della Cina, che punta a mettere piede sulla Luna entro il 2030.

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La posta in palio per l’agenzia spaziale americana è alta: Il suo obiettivo di tornare sulla Luna entro il 2028 fa dubitare gli esperti, poiché gli astronauti avranno bisogno di un lander lunare che è ancora in fase di sviluppo da parte delle aziende dei miliardari Elon Musk e Jeff Bezos.

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Nel frattempo, la Nasa spera di riuscire a riprodurre il "miracolo" di Apollo 8, che durante la vigilia di Natale del 1968 offrì un raro momento di unità e speranza dopo un anno segnato da rivolte razziali, dalla guerra del Vietnam e dagli assassinii di Robert F. Kennedy e Martin Luther King. "Ve lo garantisco: quest’anno vedrete più bambini travestiti da astronauti per Halloween di quanti ne abbiate visti da molto tempo", ha promesso la scorsa settimana il capo della Nasa, nominato da Donald Trump, Jared Isaacman.