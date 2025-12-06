circle x black
Artigianato, ass. Cappello: "Artigiano in Fiera momento che vale 200 mln di indotto per Milano"

Alessia Cappello, assessore allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano
06 dicembre 2025 | 17.34
Redazione Adnkronos
“L’Artigiano in fiera è un momento fondamentale per la nostra città e per il turismo. I dati dicono che questa fiera vale circa 200 milioni di euro di indotto per Milano, quasi al pari delle grandi settimane della moda e del design”. Così Alessia Cappello, assessore allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, alla cerimonia di inaugurazione della kermesse dedicata all’artigianato da tutto il mondo che quest’anno festeggia la trentesima edizione.

“Non c'è Natale senza l'Artigiano in fiera, una piazza che mette al centro la persona. È un grandissimo piacere essere qui anche quest'anno - prosegue - a celebrare questo momento e a portarvi il saluto del nostro sindaco Giuseppe Sala e di tutta l'amministrazione comunale di Milano”.

“Si tratta di un momento significativo anche per le tantissime imprese di artigianato che sono qui presenti - aggiunge - Milano è una delle città italiane con la maggior presenza di botteghe storiche, di imprese artigianali e di commercio di vicinato, che sono l'anima dei quartieri. Proprio per questo vorrei incoraggiare tutti a parlare con le persone e gli artigiani presenti, oltre a fare qualche regalo di Natale, ad ascoltare le loro storie e le tradizioni che trasmettono attraverso i prodotti”.

