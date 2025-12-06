Artigianato, Fontana (Lombardia): "Ad Artigiano in Fiera celebriamo dignità lavoro e saper fare"

circle x black
06 dicembre 2025 | 17.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Credo che sia bello ricordare che oggi, con l’inaugurazione della trentesima edizione dell’Artigiano in fiera, celebriamo le persone, celebriamo la dignità del lavoro artigianale, il talento e il saper fare bene. Credo siano gli elementi più importanti per ottenere buoni risultati”. Sono le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al taglio del nastro inaugurale dell’edizione 2025 della kermesse dedicata all’artigianato da tutto il mondo, l’Artigiano in fiera.

“Con questa piattaforma, a Milano, abbiamo la possibilità di confrontare storie, territori, identità e culture da tutto il mondo, una situazione assolutamente eccezionale - aggiunge Fontana - La Lombardia è sicuramente una regione tra le più brave a coniugare creatività e dedizione al lavoro, abbiamo artigiani eccellenti, che riescono a creare prodotti anche innovativi grazie sia alla manualità che alle migliori tecnologie”.

“Regione Lombardia è sempre vicina a queste attività, alle quali negli anni ha offerto tante opportunità dal punto di vista dell’efficientamento energetico, della digitalizzazione e del miglioramento della qualità produttiva - conclude il presidente della Lombardia - Questo perché siamo convinti che quello dell’artigianato sia un comparto che fa parte della spina dorsale dell’economia della regione. Dobbiamo quindi investire ed essere vicini ai nostri artigiani”.

