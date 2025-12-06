circle x black
Cerca nel sito
 

Artigianato, Intiglietta (GeFi): "Per 30esima edizione Artigiano in Fiera 2800 artigiani da 90 Paesi"

Antonio Intiglietta
Antonio Intiglietta
06 dicembre 2025 | 17.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Alla trentesima edizione di Artigiano in fiera partecipano 2800 artigiani provenienti da novanta Paesi nel mondo. Per rendere più ampia e accogliente la manifestazione è stato aggiunto un padiglione espositivo”. Lo ha detto Antonio Intiglietta, presidente GeFi, all’inaugurazione dell’edizione 2025 di Artigiano in Fiera, la kermesse che dal 6 al 14 dicembre a Milano ospita il meglio dell’artigianato internazionale.

“Abbiamo inoltre messo al centro la persona: l'artigiano in fiera è la persona che si espone, comunicando sé attraverso il proprio lavoro. Questo è un fattore molto bello e importante - sottolinea - perché il cuore della nostra manifestazione è l'incontro tra chi espone, chi organizza e chi visita la fiera. Il desiderio è che ognuno possa incontrare l’altro e comunicare il meglio della propria umanità”.

“Quando si mette al centro l'umanità le persone si guardano con stima, curiosità e affetto, - continua - così si costruisce una vera solidarietà. Il senso del lavoro artigianale va proprio verso questa tensione. Quando ci si incontra, le barriere non ci sono più, ma c'è il cuore di ognuno”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Artigianayo Intiglietta geFi Fiera
Vedi anche
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza