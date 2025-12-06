circle x black
Artigiano in fiera: apre le porte a Milano la 30esima edizione, 2800 espositori da 90 Paesi

06 dicembre 2025 | 19.05
Redazione Adnkronos
La più grande manifestazione al mondo dedicata alle arti e ai mestieri, Artigiano in Fiera, prende oggi il via a Milano, nei padiglioni di Rho fiera, a cui i visitatori potranno accedere gratuitamente fino al 16 dicembre. Alla sua trentesima edizione, la kermesse conferma la sua internazionalità con 2800 espositori da 90 Paesi da cinque continenti. Alla cerimonia di apertura, svoltasi nell'area istituzionale di Regione Sicilia, nel padiglione 4, il presidente GeFi Antonio Intiglietta e rappresentanti delle istituzioni e del mondo d'impresa, tra cui il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e il presidente di Fiera Milano Spa Carlo Bonomi. Al centro dell'edizione dei trent'anni le persone e l'incontro tra esse.

