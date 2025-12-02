circle x black
Cerca nel sito
 

Artigiano in Fiera, myPos partner di pagamento ufficiale della manifestazione

Fornirà agli espositori un ecosistema digitale per accettare con facilità pagamenti con carta, digital wallet e transazioni contactless

Artigiano in Fiera, myPos partner di pagamento ufficiale della manifestazione
02 dicembre 2025 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

myPos, innovativa fintech impegnata nel supporto delle micro e piccole e medie imprese in tutta Europa, annuncia che sarà il partner di pagamento ufficiale di Artigiano in Fiera, che si terrà dal 6 al 14 dicembre, presso Fiera Milano Rho, con ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. La fintech consolida la sua partnership triennale con Artigiano in Fiera, offrendo agli espositori nuove opportunità per incrementare le vendite attraverso l’ecosistema myPos, e rispondendo contemporaneamente alle esigenze dei consumatori.

Artigiano in Fiera è la più grande manifestazione internazionale dedicata alle micro e piccole imprese artigiane, attirando migliaia di espositori e visitatori da tutto il mondo per celebrare l'eccellenza dei prodotti artigianali e la diversità culturale. Grazie a questa partnership, myPos fornirà agli espositori un ecosistema digitale per consentire loro di accettare con facilità pagamenti con carta, digital wallet e transazioni contactless, con un unico sistema che si adatta a ogni tipo di transazione e valuta. Gli espositori e i consumatori, quindi, potranno vivere un’esperienza di pagamento innovativa, semplice e sicura. myPos garantirà infatti pagamenti rapidi, evitando lunghe code agli sportelli Atm e ritardi nel completamento delle operazioni di acquisto.

"Questo accordo -spiega Gabriele Alberti, amministratore delegato e direttore generale di Ge.Fi.- rappresenta un passo importante per migliorare l’esperienza di ciascuno, artigiani e visitatori, nel rendere il nostro villaggio artigiano globale sempre più innovativo e tecnologico. Da sempre, infatti, uno dei nostri obiettivi è semplificare i pagamenti, rendendo le transazioni uniformi e intuitive. All’Artigiano in Fiera si registrano migliaia di operazioni quotidiane e diventa quindi strategico offrire a tutti modalità di pagamento più accessibili, rapide e sicure, favorendo l’uso degli strumenti elettronici".

Alessandro Bocca, Country Manager myPos Italy ha commentato: "Con Artigiano in Fiera sosteniamo la digitalizzazione degli artigiani e delle micro e piccole imprese italiane. In qualità di payment partner e grazie all’ecosistema myPos, garantiamo pagamenti rapidi e sicuri durante tutta la manifestazione, per offrire sia agli espositori, che potranno beneficiare dell’accettazione di un’ampia gamma di pagamenti e dell’accredito immediato del transato, sia per i visitatori, che potranno vivere un’esperienza d’acquisto all’altezza di un evento internazionale di questa portata".

Artigiano in Fiera sarà anche l’occasione per presentare 'myPos order', l’ultima soluzione lanciata nel mese di novembre, che offre le principali funzionalità dei registratori di cassa, integrate direttamente nei terminali Pos Android di myPos. Un prodotto che accompagnerà pmi e merchant nella transizione legislativa prevista dalla legge di bilancio 2025 che ha introdotto, a partire dal 2026, un legame più stretto tra i dati dei registratori di cassa e quelli degli strumenti di pagamento elettronico. myPos sarà lieta di fornire tutto il supporto e l’assistenza necessari agli espositori di Af al suo stand J44 | K43, Padiglione 3.

L’ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito: ogni visitatore può ottenere il proprio pass sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click. I visitatori delle precedenti edizioni e i clienti della piattaforma online hanno già ricevuto il pass gratuito sul proprio indirizzo e-mail. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale artigianoinfiera.it.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fintech payment digitalizzazione transazione ecosistema pos
Vedi anche
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza