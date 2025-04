Assicurazioni: Bardelli (Generali), ‘Vogliamo essere partner dei cittadini’

“Generali vuole essere partner del Paese e di tutti i cittadini italiani. Il tema della salute e del welfare è uno dei modi più concreti per essere vicini a tutti i cittadini e in particolare ai nostri clienti”. A dirlo è Francesco Bardelli, chief health&welfare e broker management officer di Generali Italia all’evento “Generali Partner del Paese”. Un occasione per affrontare temi come l’andamento demografico, il benessere e la salute delle persone, la previdenza e la gestione dei rischi legati al cambiamento climatico.