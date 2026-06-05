Asus al Computex 2026, l'intelligenza artificiale cambia PC e gaming

Al Computex di Taipei, ASUS ridisegna i confini del computing portatile e desktop, mettendo al centro la potenza locale dei chip RTX Spark e un ecosistema di soluzioni pronte per la nuova era dell'agentic AI

Il Computex 2026 segna il momento in cui l'intelligenza artificiale smette di essere una promessa teorica per diventare pura forza computazionale locale. Sul fronte consumer, l'approccio integrato prosegue con la rinnovata gamma Zenbook 14 e l'esclusiva scuderia Vivobook S, spinta dalle piattaforme Snapdragon X con NPU fino a 45 TOPS. A completare il quadro della produttività flessibile si aggiungono l'ExpertBook B5 Flip G2, un convertibile a 360 gradi pensato per i professionisti in movimento, e l'atteso ritorno nel segmento tablet con l'ASUS Pad da 12,2 pollici e display OLED a doppio strato. Questa imponente infrastruttura hardware trova la sua naturale estensione in strumenti software proprietari come ASUS Zenni Claw, un assistente basato su agenti IA che ottimizza i flussi di lavoro quotidiani sfruttando un routing ibrido tra elaborazione locale e remota per garantire la massima privacy dei dati.

Sotto i riflettori di Taipei, la vera svolta strutturale coincide con il debutto dei nuovi ASUS ProArt P16, P14 e del rispettivo ecosistema Mini PC, macchine progettate per archiviare definitivamente il concetto di cloud e portare fino a 1 petaflop di elaborazione AI direttamente sulla scrivania dell'utente. Il merito è della nuova architettura NVIDIA RTX Spark, un superchip che unisce una CPU Grace a 20 core con una GPU Blackwell da 6.144 core, supportata da un massimo di 128 GB di memoria unificata.

Per il ventesimo anniversario del marchio Republic of Gamers, ASUS ha presentato la collezione limitata Edition 20, una panoramica di componenti e sistemi d'élite che celebra due decenni di innovazione nel gaming estremo. La punta di diamante di questa linea è il desktop ultra-tower ROG G1000 Edition 20, equipaggiato con processore AMD Ryzen 9 9950X3D2 e scheda grafica ROG Astral GeForce RTX 5090. Tra le novità più sorprendenti presentate sul palco di Taipei c'è la nuova ROG XBOX Ally X 20. La console è dotata di un display OLED Nebula HDR da 7,4 pollici a 120 Hz, capace di toccare una luminosità di picco di ben 1.400 nit. Il vero colpo di teatro del bundle è però l'integrazione con gli esclusivi occhiali smart. Collegandoli direttamente alla console, i giocatori possono proiettare l'azione di gioco direttamente davanti ai propri occhi, trasformando la Ally X20 in un hub multimediale portatile e ultratecnologico.

Kayin Chang, Commercial BU e GTM Head di ASUS, ha spiegato come l'azienda stia portando l'innovazione di linee iconiche come ROG e Zenbook nel mercato dei PC aziendali. Al centro di questo cambiamento c'è la rivoluzione dell'AI locale, un ecosistema che sfrutta piccoli modelli linguistici eseguiti direttamente on-device e i sistemi di sicurezza ExpertGuardian per garantire efficienza e protezione dei dati direttamente sull'hardware, riducendo la dipendenza e i costi del cloud. Marco Astori, Country Manager di ASUS Italy, ha focalizzato l'attenzione sul concetto di Private AI al servizio della sovranità aziendale. Secondo Astori, il futuro dell'innovazione d'impresa passa necessariamente dall'implementazione di modelli avanzati capaci di elaborare dati complessi direttamente sui PC aziendali, garantendo l'ottimizzazione dei flussi quotidiani e la totale sicurezza del patrimonio informativo.