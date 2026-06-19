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Axa, il gruppo assicurativo è 'Best in Media Communication'

Il riconoscimento per settimo anno consecutivo

Giorgia Freddi - (foto Ufficio stampa)
Giorgia Freddi - (foto Ufficio stampa)
19 giugno 2026 | 12.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per il settimo anno consecutivo, il Gruppo assicurativo Axa Italia è 'Best in media communication' (BIC), ricevendo la certificazione assegnata alle eccellenze italiane in ambito comunicazione e reputazione, in base all’Index Best in Media Communication, misurazione scientifica e integrata stilata da Fortune Italia, con il supporto di Eikon Strategic Consulting. Axa Italia si è distinta "per un posizionamento reputazionale eccellente, un giudizio positivo dei giornalisti e la capacità di comunicare in modo efficace un posizionamento incentrato su inclusione, attenzione, resilienza, visione, condividendo azioni e iniziative pensate per portare un contributo positivo concreto alle persone e alla collettività".

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In particolare, nell’analisi del contributo della reputazione delle aziende nel creare valore per il sistema Paese, Axa Italia dimostra di saper operare come “partner di resilienza” in tre ambiti: società e lavoro attraverso la salute sostenibile, l’inclusione e la centralità delle persone, strategia e risultati attraverso la crescita, lo sviluppo e la visione e futuro attraverso il territorio e la ricerca. Ad Axa Italia vanno anche i riconoscimenti 'Top Communication value', per la capacità di comunicare in maniera distintiva ed efficace la propria strategia di crescita e di visione del futuro e 'Top Communication Esg goal', in coerenza con l’obiettivo 13 dell’agenda europea 2030, grazie a un impegno distintivo attraverso progetti e iniziative per favorire una sempre maggiore consapevolezza e prevenzione dei rischi legati al cambiamento climatico.

Attraverso un ecosistema integrato che abbraccia le persone, la crescita industriale e il futuro climatico, l'azienda dimostra dunque come il settore assicurativo possa evolvere da presidio della vulnerabilità a motore attivo di protezione per le persone, i territori e il sistema Paese. I riconoscimenti sono stati annunciati ieri, nel corso di un evento organizzato da Fortune Italia presso la Camera dei Deputati, a cui hanno preso parte i direttori comunicazione delle aziende certificate, rappresentanti delle associazioni, delle istituzioni e delle università.

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Tag
assicurativo comunicazione reputazione inclusione rischio climatico
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