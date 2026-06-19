Axa, il gruppo assicurativo è 'Best in Media Communication'

Per il settimo anno consecutivo, il Gruppo assicurativo Axa Italia è 'Best in media communication' (BIC), ricevendo la certificazione assegnata alle eccellenze italiane in ambito comunicazione e reputazione, in base all’Index Best in Media Communication, misurazione scientifica e integrata stilata da Fortune Italia, con il supporto di Eikon Strategic Consulting. Axa Italia si è distinta "per un posizionamento reputazionale eccellente, un giudizio positivo dei giornalisti e la capacità di comunicare in modo efficace un posizionamento incentrato su inclusione, attenzione, resilienza, visione, condividendo azioni e iniziative pensate per portare un contributo positivo concreto alle persone e alla collettività".

In particolare, nell’analisi del contributo della reputazione delle aziende nel creare valore per il sistema Paese, Axa Italia dimostra di saper operare come “partner di resilienza” in tre ambiti: società e lavoro attraverso la salute sostenibile, l’inclusione e la centralità delle persone, strategia e risultati attraverso la crescita, lo sviluppo e la visione e futuro attraverso il territorio e la ricerca. Ad Axa Italia vanno anche i riconoscimenti 'Top Communication value', per la capacità di comunicare in maniera distintiva ed efficace la propria strategia di crescita e di visione del futuro e 'Top Communication Esg goal', in coerenza con l’obiettivo 13 dell’agenda europea 2030, grazie a un impegno distintivo attraverso progetti e iniziative per favorire una sempre maggiore consapevolezza e prevenzione dei rischi legati al cambiamento climatico.

Attraverso un ecosistema integrato che abbraccia le persone, la crescita industriale e il futuro climatico, l'azienda dimostra dunque come il settore assicurativo possa evolvere da presidio della vulnerabilità a motore attivo di protezione per le persone, i territori e il sistema Paese. I riconoscimenti sono stati annunciati ieri, nel corso di un evento organizzato da Fortune Italia presso la Camera dei Deputati, a cui hanno preso parte i direttori comunicazione delle aziende certificate, rappresentanti delle associazioni, delle istituzioni e delle università.