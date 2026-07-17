Aziende: Icam compie 80 anni e presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025

Icam, azienda italiana produttrice di cioccolato, ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2025, l'ottava edizione del documento che rendiconta risultati, progetti e impatti generati lungo la filiera internazionale del cacao. Quest'anno Icam celebra il suo 80° anniversario e può contare su risultati importanti: 85% del cacao acquistato da filiera corta o integrata, 81,5% del cacao acquistato certificato e 64,9% biologico, più di 3 milioni di dollari di Premio Fairtrade riconosciuti alle cooperative agricole.