Bagnasco (Assafrica): "Export italiano in Africa raggiunge i 15 mld"

Quando si parla di rapporti tra Italia e Africa e i Paesi del Mediterraneo va evidenziato che "l'industria italiana lavora da sempre con queste regioni del mondo, come testimonia la longevità di Confindustria Assafrica e Mediterraneo, attiva ormai da 46 anni. Nonostante il periodo di complessità geopolitica e i conflitti presenti nella regione, l'export italiano continua a crescere, raggiungendo circa 15 miliardi di euro con un incremento del 4% su base annua". Così Enrico Bagnasco, Presidente di Confindustria Assafrica e Mediterraneo e AD di Sparkle, intervenendo alla conferenza internazionale "Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l'Italia", organizzata a Roma da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government.