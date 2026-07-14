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Balneari, Licordari (Assobalneari): "Bene incontro al Mit, bando tipo solo strumento amministrativo" - Video

14 luglio 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
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L'intervento del presidente dell'associazione sul tema delle concessioni.

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balneari licordari assobalneari mit
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