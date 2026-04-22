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Banche, Corbelletto (Intesa SP): con quantum computing soluzioni più rapide ed efficaci

Davide Corbelletto
Davide Corbelletto
22 aprile 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per le imprese, soprattutto quelle attive nel settore bancario e finanziario, è importante presidiare da vicino il tema del quantum, perchè "è un paradigma computazionale che ci consentirà di risolvere problemi molto più complessi di quelli che sono aggredibili oggi attraverso anche sistemi di super calcolo, quindi super computing classico". Lo sottolinea Davide Corbelletto, Distinguished Quantum Specialist & Team Leader di Intesa Sanpaolo osservando come questa innovazione "al tempo stesso ci consentirà di migliorare sia in termini di efficienza".

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"Parliamo - spiega - di risorse computazionali tempo macchina, sia in termini di efficacia, quindi di qualità della soluzione, quelle che sono delle strategie risolutive a problemi che esistono già oggi; quindi, possiamo sensibilmente migliorare sia in rapidità, sia in precisione quelli che sono gli outcome dei nostri calcoli e in ambito finanziario abbiamo una pletora di problemi di questo tipo".

"Pensiamo ad esempio ai problemi di ottimizzazione che in banca sono diffusissimi" dal momento che - conclude - "ad esempio si tenta di ottimizzare i portafogli finanziari nell'ottica di massimizzarne la rendita e al contempo minimizzarne il rischio alla volatilità".

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Quantum Computing Banca Finanza Efficienza Super Calcolo Ottimizzazione
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