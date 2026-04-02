Bando di Regione Lombardia per filiere integrate e sostenibili: assesore Guidesi visita le imprese aderenti

L'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, con una serie di visite nel bresciano, ha incontrato le aziende che hanno aderito al bando regionale per il rafforzamento e lo sviluppo delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali, promosso e finanziato nell'ambito del Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale. La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione, parte del Pr Fesr 2021-2027, supera i 32 milioni di euro. Lanciato nel 2025 il bando ha già portato i primi risultati concreti sul fronte della sostenibilità, dell'internazionalizzazione e - grazie alla sezione dedicata ai Musei d'impresa - anche della tutela del patrimonio tecnico-industriale delle aziende del territorio.