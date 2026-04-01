La prossima riunione del Consiglio dei ministri, con al centro il tema del caro energia, dovrebbe svolgersi nella mattinata di venerdì 3 aprile, alle ore 10. Il governo sta valutando un nuovo provvedimento per prorogare il taglio delle accise sui carburanti. Secondo fonti di governo, è infatti in corso il lavoro per estendere la misura deliberata il 18 marzo e in scadenza il 7 aprile. La premier Giorgia Meloni, riferiscono le stesse fonti, è in contatto con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per definire gli aspetti tecnici e individuare le risorse necessarie.

I prezzi di oggi

Questa mattina, mercoledì 1 aprile 2026, i prezzi medi nazionali sono ancora aumentati rispetto a ieri. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di 1,5 centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio; per Q8 registriamo un rialzo di tre centesimi sul gasolio; per Tamoil +2 sulla benzina e +4 sul diesel.

Il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi è pari a 1,754 euro/l per la benzina e 2,076 euro/l per il gasolio. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy in un comunicato. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,821 euro/l per la benzina e 2,142 euro/l per il gasolio.

Intanto, a seguito del tavolo convocato dal ministro Matteo Salvini lo scorso 25 marzo con le concessionarie autostradali, il Mit comunica che queste ultime hanno accolto l'appello del ministro facendo partire l'iter che porterà nei prossimi giorni alla riduzione del prezzo di vendita al pubblico dei carburanti di 5 centesimi di euro al litro nelle aree di servizio sulla rete di competenza per un periodo di 20 giorni.