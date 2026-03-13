A quasi due settimane dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, per la prima volta ieri il petrolio Brent ha chiuso sopra i cento dollari al barile. La soglia era stata superata più volte nelle contrattazioni infragiornaliere ma mai alla chiusura. Ieri il contratto di aprile sulla borsa Ice di Londra ha chiuso a 100,46 dollari. Non succedeva dal luglio del 2022.

Volano anche le quotazioni dei prodotti raffinati, con la benzina sopra i mille dollari la tonnellata per la prima volta da settembre 2023 e il gasolio sopra i 1.200, picco da ottobre 2022. Continua, infine, anche la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, sia per quanto riguarda i prezzi consigliati, sia sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: gasolio self service al massimo dal 30 giugno 2022, benzina dal 3 marzo 2025.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP si registra un rialzo di due centesimi al litro sia sulla benzina che sul gasolio. Per Q8 +5 centesimi sul diesel, per Tamoil +3.

Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,816 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,818, pompe bianche 1,812), diesel self service a 2,033 euro/litro (+3, compagnie 2,029, pompe bianche 2,043). Benzina servito a 1,952 euro/litro (+5, compagnie 1,990, pompe bianche 1,883), diesel servito a 2,167 euro/litro (+8, compagnie 2,195, pompe bianche 2,113). Gpl servito a 0,704 euro/litro (invariato, compagnie 0,715, pompe bianche 0,693), metano servito a 1,495 euro/kg (+1, compagnie 1,495, pompe bianche 1,495), Gnl 1,235 euro/kg (invariato, compagnie 1,239 euro/kg, pompe bianche 1,233 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,905 euro/litro (servito 2,160), gasolio self service 2,096 euro/litro (servito 2,353), Gpl 0,836 euro/litro, metano 1,525 euro/kg, Gnl 1,295 euro/kg.