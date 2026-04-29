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Bernacchi (Prima Assicurazioni), 'nuova campagna con Mourinho ribadisce centralità cliente'

29 aprile 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo scelto un testimonial molto forte, volutamente, proprio per giocare su un paradosso, ossia: che cosa accade se decidiamo di mettere un numero uno assoluto dopo un cliente Prima? Speriamo che il pubblico si diverta ma anche che colga l'essenza della campagna, ovvero la centralità del cliente". Lo ha detto Fabia Bernacchi, Chief communication and brand officer di Prima Assicurazioni, intervenendo in occasione della presentazione a Milano della campagna multipiattaforma 'Tu, prima' con José Mourinho come testimonial e incentrata sull'importanza del cliente.

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