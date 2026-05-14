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Bertolini (Bocconi): "Manca consapevolezza su potenziale di sostenibilità"

Al Salone d’Onore di Triennale Milano: "Alleanza più solida tra filiera e sistema economico italiano genererebbe benefici tangibili"

Francesco Bertolini - Adnkronos)
Francesco Bertolini - Adnkronos)
14 maggio 2026 | 17.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“I principali risultati emersi da questo lavoro evidenziano uno scollamento tra il campione di grandi e medie imprese italiane analizzato e la consapevolezza del legno come fattore di sostenibilità. Il problema centrale risiede nella comunicazione: sebbene le aziende siano oggi molto interessate a veicolare il proprio impegno sostenibile, è emerso che il 52% di esse non considera il pallet un packaging. Di conseguenza, non lo utilizza come strumento di comunicazione quando illustra gli interventi migliorativi sul fronte dell'imballaggio, tema invece molto sentito dalle imprese, specialmente quelle attive nel mass market o con prodotti destinati direttamente al consumo”.

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Così Francesco Bertolini, Docente di public policies and management presso la scuola di direzione aziendale (Sda) dell'Università Bocconi, partecipando oggi a Milano al convegno ‘Il valore del legno, come l’economia circolare disegna il futuro’, un appuntamento organizzato da Rilegno (il Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno in Italia) al Salone d’Onore di Triennale Milano. Un incontro volto ad analizzare le prospettive del legno e le visioni future della sua economia circolare.

L’esperto conclude poi soffermandosi sui “risultati estremamente positivi raggiunti dalle imprese del legno in Italia sotto il profilo ambientale. Riuscire a stringere un’alleanza più solida tra la filiera del legno e il resto del sistema economico italiano genererebbe benefici tangibili per entrambi i settori, valorizzando un'eccellenza che, al momento, non viene pienamente sfruttata nelle strategie di comunicazione aziendale”.

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legno sostenibilità economia circolare
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