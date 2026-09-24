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Bex: Spacewear, le tute smart che monitorano i parametri biomedici

24 settembre 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
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Tute pensate per le esigenze dei voli spaziali ma con un'attenzione particolare al comfort e al monitoraggio di chi le indossa. Marcello Azzoni di Spacewear presenta a BEX due tute smart, amagnetiche e ignifughe, realizzate con materiali tecnologici integrati direttamente nella fibra di cotone. Una soluzione che, spiega Azzoni, rende le tute leggere e confortevoli, "come se si indossasse una camicia di cotone". I capi possono inoltre rilevare in tempo reale e registrare i dati biomedici di chi li indossa, con un livello di affidabilità paragonabile a quello di un presidio medico.

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