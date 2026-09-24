Bex: Spacewear, le tute smart che monitorano i parametri biomedici

Tute pensate per le esigenze dei voli spaziali ma con un'attenzione particolare al comfort e al monitoraggio di chi le indossa. Marcello Azzoni di Spacewear presenta a BEX due tute smart, amagnetiche e ignifughe, realizzate con materiali tecnologici integrati direttamente nella fibra di cotone. Una soluzione che, spiega Azzoni, rende le tute leggere e confortevoli, "come se si indossasse una camicia di cotone". I capi possono inoltre rilevare in tempo reale e registrare i dati biomedici di chi li indossa, con un livello di affidabilità paragonabile a quello di un presidio medico.