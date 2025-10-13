Billi (Sapienza università di Roma), 'Transizione energetica, migranti risorsa se sostenuti da formazione e inclusione'

"Dalla ricerca emerge la grandissima importanza dell'intero ecosistema: non solo imprese e migranti, per i quali l'inserimento lavorativo rappresenta un'opportunità reciproca, ma anche il ruolo fondamentale di facilitazione, mediazione e supporto che deve accompagnare questo processo". Queste le parole di Andrea Billi, professore della Sapienza università di Roma, al convegno "Traiettorie - Flussi migratori, competenze e transizione energetica: trend e best practice di formazione e inclusione lavorativa", organizzato a Roma dalla Fondazione Maire – ETS.