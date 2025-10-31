Birra, da bevanda a pilastro economico: 92 miliardi di euro e 24 mila posti di lavoro in dieci anni

Da semplice bevanda dissetante a vero e proprio motore economico: la birra in Italia si conferma un pilastro dell'agroalimentare, capace di generare negli ultimi dieci anni un valore condiviso di 92 miliardi di euro e oltre 24 mila posti di lavoro. A evidenziarlo è l'ultima indagine dell'Osservatorio Birra, realizzata con Althesys Strategic Consultants e presentata a Roma presso il Senato della Repubblica, in occasione del decennale della Fondazione Birra Moretti, promotrice del percorso di analisi e misurazione economica del comparto.