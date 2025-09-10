circle x black
Blue Economy, Berutti Bergotto (PNS): "Sotto superficie del mare risorse essenziali per economia"

10 settembre 2025 | 13.50
Redazione Adnkronos
"Questo accordo è importante perché riguarda scambio di informazioni e dati sul mondo subacqueo, che sta assumendo una rilevante posizione non solo per il nostro Paese ma per il mondo intero. Attualmente sappiamo molto poco di quello che c'è sotto la superficie del mare, e lì si trovano elementi essenziali come fonti di alimentazioni, tutta la parte sul profilo energetico e minerali importanti per lo sviluppo tecnologico. Questo accordo ci permette di avere uno scambio di informazioni che fanno da osservatorio privilegiato." Ha dichiarato l'Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, Presidente del Comitato di Direzione Strategica del Polo nazionale della Subacquea a margine della firma pubblica e presentazione dell'accordo di collaborazione tra PNS - Polo nazionale della dimensione subacquea, Unioncamere e Assonautica.

