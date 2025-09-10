Blue Economy, Prete (Unioncamere): "Mondo sottomarino ha grandi potenzialità"

"Abbiamo firmato un accordo importante tra Unioncamere, Assonautica e il Polo Nazionale della Subacquea per dare grande attenzione al tema del mondo sottomarino, fondamentale per la blue economy. Meno conosciuto di quello che si pensa, sotto al 30%, è luogo di grandissime potenzialità. Come sistema camerale daremo supporto di dati e competenze, sono anni che portiamo avanti studi sulla blue economy. Il mondo sottomarino per esempio è il luogo dove passano i nostri approvvigionamenti energetici come gas, energia e dati." Ha dichiarato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, a margine della firma pubblica e presentazione dell'accordo di collaborazione tra PNS - Polo nazionale della dimensione subacquea, Unioncamere e Assonautica.