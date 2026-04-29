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Bper rinnova sostegno ad Apo Conerpo, 66,5 milioni per lo sviluppo della filiera ortofrutticola

Grazie all’accordo sarà possibile garantire a FINAF (First International Association Fruit) risorse rapidamente disponibili a sostegno degli investimenti previsti nell’ambito delle attività del biennio corrente del programma operativo

Bper rinnova sostegno ad Apo Conerpo, 66,5 milioni per lo sviluppo della filiera ortofrutticola
29 aprile 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Bper Banca rinnova la partnership più che ventennale con Apo Conerpo attraverso un supporto di 66,5 milioni di euro volto a sostenere i progetti di sviluppo della filiera ortofrutticola nel biennio 2025-2026. Apo Conerpo, società cooperativa agricola fondata nel 1967 a Villanova di Castenaso (Bologna), è la principale organizzazione di produttori ortofrutticoli europea che riunisce 50 cooperative distribuite nelle aree ortofrutticole più importanti d’Italia, con oltre 6.000 produttori e più di un milione di tonnellate di frutta e verdura commercializzate ogni anno.

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Grazie all’accordo con Bper, sarà possibile garantire a FINAF (First International Association Fruit), Associazione di Organizzazioni di Produttori di riferimento per Apo Conerpo, risorse rapidamente disponibili a sostegno degli investimenti previsti nell’ambito delle attività del biennio corrente del programma operativo.

Massimo Lanzarini, responsabile Servizio Corporate di BPER, commenta: “Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno al fianco di Apo Conerpo, confermando il sostegno a una filiera strategica per il sistema agroalimentare italiano. In un contesto caratterizzato da forti complessità, tra cambiamenti climatici, dinamiche di mercato e tensioni geopolitiche, riteniamo fondamentale garantire alle imprese agricole un accesso tempestivo alle risorse finanziarie. BPER continua a supportare il settore con soluzioni dedicate e strumenti concreti, accompagnando gli operatori nei loro percorsi di sviluppo, innovazione e crescita della competitività”.

“Questo rinnovo conferma il valore di una collaborazione consolidata e importante per il sistema delle nostre imprese ortofrutticole - dichiara Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo e Finaf -. Parliamo di risorse che rappresentano un supporto concreto per le nostre filiere che ogni giorno devono confrontarsi con uno scenario complesso, reso ancora più sfidante dall’attuale situazione geopolitica globale. In questo contesto, le uniche risposte possibili per le imprese agricole richiedono investimenti continui su innovazione e competitività: la rapidità nella disponibilità finanziaria è un elemento essenziale per dare continuità all’attività delle aziende e accompagnarne i percorsi di sviluppo. Quest’anno - prosegue Vernocchi - FINAF celebra 25 anni dalla sua fondazione, un traguardo non scontato che richiama con forza le ragioni per cui è nata e che restano pienamente attuali: aggregare il sistema produttivo, sostenere le imprese agricole, favorirne la competitività e investire nella ricerca scientifica, oggi più che mai necessaria per dare risposte concrete alle criticità del comparto e costruire prospettive di crescita solide e durature”.

“Il rinnovo dell’intesa con Bper Banca - conclude Vernocchi - va esattamente in questa direzione: rafforzare la capacità della filiera di programmare, innovare e affrontare con maggiore solidità le sfide del presente e del futuro”.

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sostegno sviluppo filiera ortofrutticola Bper Banca Apo Conerpo FINAF
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