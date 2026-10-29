Brunetti (Sonepar Italia): "Investiamo nei territori e sosteniamo la manifattura"

"Abbiamo creato, insieme ai nostri partner, uno spazio di confronto e di studio per aiutare le aziende a orientarsi nelle scelte tecnologiche e a individuare le soluzioni più adatte alle loro esigenze produttive e ai loro obiettivi di innovazione ed efficienza". Così Marco Brunetti, presidente di Sonepar in Italia, commenta l’apertura a Prato del nuovo Experience Center Industry, uno spazio dedicato alle tecnologie per la manifattura.

Il Centro, ospitato nella sede rinnovata di via del Lazzeretto 53, integra applicazioni di automazione industriale, robotica, visione artificiale, intelligenza artificiale, cybersecurity e controllo di processo. Realizzato con il contributo dei partner tecnologici Abb Kuka, Omron, Schneider Electric e Siemens, è rivolto alle imprese manifatturiere, agli installatori, ai system integrator e ai quadristi, con attività di dimostrazione e formazione.

"Questo progetto – aggiunge Brunetti – conferma la volontà di Sonepar di investire nei territori e di sostenere la vocazione manifatturiera del nostro Paese". Attraverso la Business Unit Industry, l’azienda affianca alla fornitura di prodotti servizi di consulenza specialistica, supporto tecnico alla progettazione e formazione, per accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione, trasformazione e crescita.