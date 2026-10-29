circle x black
Cerca nel sito
 

Brunetti (Sonepar Italia): "Investiamo nei territori e sosteniamo la manifattura"

"Aiutiamo le aziende a orientarsi nelle scelte tecnologiche"

Marco Brunetti - (Foto ufficio stampa)
Marco Brunetti - (Foto ufficio stampa)
Segui Adnkronos su Google
29 ottobre 2026 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo creato, insieme ai nostri partner, uno spazio di confronto e di studio per aiutare le aziende a orientarsi nelle scelte tecnologiche e a individuare le soluzioni più adatte alle loro esigenze produttive e ai loro obiettivi di innovazione ed efficienza". Così Marco Brunetti, presidente di Sonepar in Italia, commenta l’apertura a Prato del nuovo Experience Center Industry, uno spazio dedicato alle tecnologie per la manifattura.

Il Centro, ospitato nella sede rinnovata di via del Lazzeretto 53, integra applicazioni di automazione industriale, robotica, visione artificiale, intelligenza artificiale, cybersecurity e controllo di processo. Realizzato con il contributo dei partner tecnologici Abb Kuka, Omron, Schneider Electric e Siemens, è rivolto alle imprese manifatturiere, agli installatori, ai system integrator e ai quadristi, con attività di dimostrazione e formazione.

"Questo progetto – aggiunge Brunetti – conferma la volontà di Sonepar di investire nei territori e di sostenere la vocazione manifatturiera del nostro Paese". Attraverso la Business Unit Industry, l’azienda affianca alla fornitura di prodotti servizi di consulenza specialistica, supporto tecnico alla progettazione e formazione, per accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione, trasformazione e crescita.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Lucca Comics, il creatore di Goldrake Go Nagai: "Io ispirato dalla Divina Commedia" - Video
Padova, 13 furti di rame in 4 mesi per un milione di euro: i video degli assalti ai magazzini
Crosetto: "Giovani non pronti per carcere, crescano nella libertà totale" - Video
Mps, sindaca di Siena: "Tutelare integrità. Opas Intesa Sp? Giudizio prematuro" - Video
Mps, mission impossible di Lovaglio: Siena si prepara all'assemblea. Videonews dal nostro inviato
Meteo stabile ad Halloween, temperature miti e piogge al sud - Video
Meloni e lo scontro con la giornalista: "Credo nello Stato di diritto, lei?" - Video
Milano, Youssef Siher esce dal carcere di San Vittore - Video
Boenzi (Unasca): "Progetto per modificare formazione autoscuole ed esame patente" - Video
Gioielliere di Treviso sui social: "Rapine? Pronto a sparare", carabinieri gli sequestrano un arsenale - Video
Salvini precetta lo sciopero del 30 ottobre, l'ordinanza - Video
Imprese di trasporto, arrivano le agevolazioni fiscali dopo acquisto di gasolio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza