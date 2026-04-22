Buono (Cassa geometri): "Con riforme, pensioni medie da 18.500€ a 23.500€"

"La Cassa geometri ha chiuso con un utile di 153 milioni di euro. Inoltre, abbiamo lavorato sull'adeguatezza della prestazione. Applicando ai redditi medi dei geometri le riforme apportate, avremo un assegno pensionistico di circa 23.500€ lordi. Prima della riforma invece il risultato era di circa 18.500€. C'è quindi una forte differenza tra la pensione annua prima della riforma e quella ricevuta oggi dopo la riforma". Lo ha dichiarato il presidente di Cassa geometri, Diego Buono, a margine dell'approvazione del bilancio consuntivo della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.