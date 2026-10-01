circle x black
Cerca nel sito
 

Butti: "Per gigafactory Ai, Genova ha carte in regola per far parte della squadra"

Alessio Butti - (Foto Almaviva)
Alessio Butti - (Foto Almaviva)
01 ottobre 2026 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Io sono stato alcuni mesi fa a Genova e ho constatato l'esistenza di un ecosistema Ai straordinario. Come sapete il Governo è molto impegnato nell'elaborazione della proposta" per la gigafactory "e la gara è aperta a livello europeo". Lo ha detto il sottosegretario della presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, Alessio Butti, a margine dell'evento 'Valore Ai' di Almaviva a Roma.

Butti ha risposto così a una domanda sulla squadra italiana della candidatura per ospitare una gigafactory Ai europea. L'approccio italiano prevede una struttura 'distribuita' in diverse città e tra le candidate (oltre a un grande campus Eni in Lombardia, a quanto risulta infrastruttura al centro del progetto) c'è proprio Genova, e il sottosegretario ne ha sostenuto la candidatura negli scorsi mesi.

Il governo, ha spiegato Butti, ha "voluto puntare a un livello un pochino più ambizioso, che non fosse la dimensione medium ma quella large" delle gigafactory europee. "Per quanto riguarda la gigafactory, io penso che Genova abbia le carte in regola per potersi inserire in questo contesto, assolutamente virtuoso, che racconta cose belle di questo Paese".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gigafactory Ai europea Valore Ai innovazione
Vedi anche
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza