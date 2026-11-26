"Siamo in presenza di grandi cambiamenti e anche di grandi opportunità. Da tempo si parla di formazione personalizzata e, oggi, grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale e di questa tecnologia, sarà finalmente possibile. Attraverso l'intelligenza artificiale e le piattaforme adattive possiamo creare programmi personalizzati in base alle conoscenze della persona, erogando i contenuti necessari per il suo apprendimento". Sono le parole di Andrea Cafà, Presidente Fonarcom e UniEticPmi, in occasione della quarta edizione, intitolata 'Digitale, la trasformazione accelera', dell'Adnkronos Q&A dedicato all'intelligenza artificiale, in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma.